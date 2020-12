Waguininho quer boa reta final e o acesso do Guarani na Série B Atacante, que chegou ao Bugre no meio da temporada, diz que está satisfeito com seu desempenho neste ano e espera conquistar objetivos com o clube na segunda divisão

No Guarani desde o meio deste ano, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, falou sobre o desejo do grupo em crescer de produção na reta final da temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste e no Mogi Mirim, a meta de todos é terminar bem a Série B.

– Estamos nos dedicando ao máximo para crescermos de produção e para terminarmos bem a Série B, com vitórias e boas atuações. O elenco tem trabalhado para fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.

Com três gols na Série B, ele entende que sua temporada tem sido muito boa.

– Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Guarani. Tem sido uma temporada muito especial para mim dentro e fora de campo – concluiu.

O Guarani volta a campo no dia 2 de janeiro, quando recebe o América-MG, às 21h, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. Atualmente, o Bugre é o sexto colocado na tabela com 47 pontos, dois atrás do primeiro clube no G4.

