Waguininho anota o gol da vitória diante do Confiança e Coritiba pula para o segundo lugar da Série B Atacante vem se dedicando pelo clube e quer seguir ajudando com bons resultados

Destaque do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho foi decisivo, mais uma vez, com a camisa alviverde. O jogador foi o autor do gol que deu o triunfo da equipe sobre o Confiança nesta terça-feira (29). Feliz com o resultado, o atleta comemorou a atuação e os três pontos a mais na tabela.

– Estou muito feliz por ter ajudado novamente o grupo a conquistar essa vitória. É um triunfo de todos. Estamos motivados para essa sequência e cientes do que precisamos fazer nestas próximas semanas para atingirmos os objetivos.

Segundo o atleta, seu momento tem sido muito bom e reconhece que a dedicação tem sido sempre alta para ajudar o time dentro de campo.

– Desde que cheguei ao Coritiba tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos e para ajudar o clube. Venho me dedicando para honrar essa camisa em cada jogo, em cada treino que faço – completou o atacante do Coxa.

