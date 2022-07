Wagner Ribeiro não paga pensão alimentícia e tem prisão decretada pela Justiça

A Justiça decretou, nesta terça-feira, a prisão do empresário Wagner Ribeiro por falta de pagamento de pensão alimentícia para dois filhos ao longo de dois anos. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista José Luiz Datena, da Band.

Wagner Ribeiro é um influente empresário no meio do futebol e já trabalhou com nomes como Neymar, Kaká, Robinho, Gabigol, Lucas Lima e Lucas Moura. A dívida cobrada seria de cerca de R$ 660 mil e, por isso, o agente teve sua prisão decretada.

A decisão partiu da 2ª Vara Cível da cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A esposa de Wagner Ribeiro reside no município e o agente também possui casa na região.

O Estadão tentou contato com Wagner Ribeiro. No entanto, o empresário, até a publicação desta matéria, não se pronunciou oficialmente. Caso Wagner Ribeiro faça alguma manifestação, ela será adicionada a este conteúdo.

Wagner Ribeiro apareceu para o mundo empresarial do futebol quando acertou a negociação de França, então atacante do São Paulo, para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. O empresário sempre teve muito bom trânsito no mercado europeu. Assim, liderou outras importantes saídas de atletas do futebol brasileiro para o Velho Continente.