Wagner reconhece erros com Gleici e pede perdão após ex-BBB revelar relacionamento abusivo

O criador de conteúdo Wagner Santiago, 40 anos, se manifestou, nesta terça-feira, 14, após seu nome ter sido associado às publicações em que Gleici Damasceno, 28, relata ter vivido um relacionamento tóxico com um ex-namorado.

O assunto veio à tona em meio às polêmicas envolvendo a apresentadora Ana Hickmann e a campeã do BBB18 usou sua conta no X-Twitter para se manifestar sobre o tema.

Após internautas apontarem que Wagner teria relação com as publicações de Gleici, o também ex-BBB divulgou nota através dos Stories de seu Instagram.

“Tive um relacionamento com a Gleici Damasceno que iniciou oficialmente em abril de 2018 e terminou definitivamente em dezembro de 2019. Estamos há mais de três anos desse término”, começou ele na nota.

“Ontem, fui surpreendido com as acusações de agressão/abuso em algumas postagens em manifestação de apoio a uma mulher, vítima de violência doméstica, feitas pela Gleici, situação que meu nome não foi citado, porém houve insinuações”, destacou o influenciador.

“Minha relação com a Gleici desencadeou processos que ainda me acompanham, imagino que por ter sido um relacionamento considerado público e mesmo minha vida tendo seguido um caminho muito distante do dela, essa relação ainda reverbera de alguma forma”, disse ele, que reconheceu erros passados e se desculpou.

“Embora não possa avaliar nem julgar os gatilhos e motivações para que isso tenha vindo à tona agora, posso compreender o que ela sentiu e sente até hoje, e pelas palavras que eu disse naquele momento, dentro da mais pura sinceridade, peço perdão”, declarou Wagner.

“Posso afirmar que me afastei e a decisão mais acertada foi terminar uma relação totalmente desgastada, em que não existia mais nenhuma possibilidade de diálogo franco”. Ele ainda acrescentou: “A minha manifestação de mudança foi me manter firme na decisão, encerrar e manter assim, foi difícil, mas era o certo a se fazer. Posso afirmar que sou um homem buscando acolher as minhas fragilidades, as questões relacionadas à masculinidade, muito mais consciente do meu papel e sempre disposto a escutar”, finalizou.

