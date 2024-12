Wagner Moura comenta novo projeto e revela insegurança com inglês no passado

Alessandro Martinsi Alessandro Martins https://istoe.com.br/autor/alessandro-martins/ 08/12/2024 - 13:28 Para compartilhar:

Na última sexta-feira, 6, o ator Wagner Moura participou da CCXP 2024 e foi um dos homenageados do ano no evento, que ocorreu no São Paulo Expo, na capital paulista.

Em coletiva antes da premiação, o ator falou com os jornalistas sobre o futuro, deu conselhos para quem quer perseguir a arte e avaliou sua carreira internacional.

Orgulho nacional

Em 2024, Wagner estrelou a megaprodução Guerra Civil ao lado de nomes como Kirsten Dunst e Cailee Spaeny.

O ator contou que não aceitou o papel pensando em projeção, mas por conta da admiração pelo diretor Alex Garland, com quem já mantinha contato visando um trabalho em conjunto.

“Eu sei falar inglês, mas não sou um cara que fala um inglês perfeito. Por um tempo, eu ficava muito preocupado de estar falando errado”, contou,

Wagner também falou dos tempos de Narcos, onde confessou certa preocupação com sua pronúncia do espanhol.

“Eu queria muito estar naquele personagem, mas, ao mesmo tempo, ficava pensando: “Estou falando tudo errado nessa p****”, revelou, arrancando risos da plateia

Hoje, ele diz ter ‘se libertado’ da insegurança com outros idiomas e se diz confortável atuando em terras estrangeiras.

“Especialmente no contexto do cinema americano, eu consegui entender que aquele país feito de gente como eu. Que vem de lugares diversos e que falam com sotaques diversos”.

Conselhos

Ao ser perguntado sobre qual conselho daria para quem está começando, o ator disse que tudo depende da importância que aquilo tem para a pessoa.

“O sonho é uma coisa muito bonita, muito boa. Se a pessoa tem um sonho que faz sentido, ela precisa perseguir”, aconselhou.

O futuro

Wagner também comentou sobre o seu próximo projeto, o filme ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conhecido por trabalhos como Bacurau e Aquarius

“Eu adoro os filmes de Kleber. Começamos a criar esse projeto juntos e ele foi amadurecendo e a gente conseguiu filmá-lo esse ano”, disse

Ele confirmou que as gravações já terminaram, mas que ainda não há data exata para o lançamento, que deve ocorrer em 2025.