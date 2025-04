Wagner Moura aparece em primeira foto do filme ‘11817’ ao lado de Greta Lee

O ator brasileiro Wagner Moura e a atriz estadunidense Greta Lee aparecem lado a lado em uma foto de divulgação de “11817”, produção da Netflix ainda sem data de lançamento. Segundo a plataforma, o filme será um thriller de ficção científica, com a história de “uma família confinada em sua própria casa” que “precisa se unir para sobreviver”.

O anúncio de que Moura e Lee protagonizariam a produção já havia sido feito em janeiro. O filme terá direção do francês Louis Leterrier, responsável por sucessos do gênero ação como “Carga Explosiva” (2002), “O Incrível Hulk” (2008), “Fúria de Titãs” (2010), “Truque de Mestre” (2013) e “Velozes e Furiosos 10” (2021).

Greta Lee fez participações em diversas séries como “Law & Order: Special Victims Unit” e “Girls”, além de protagonizar as séries “Russian Doll” e “The Morning Show”. No cinema, seu grande destaque foi o papel principal do drama “Vidas Passadas”, indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.