Wagner Leonardo engata maior sequência de jogos pelo Santos Zagueiro se firmou na equipe após passagem de sucesso pelo Náutico

Com problemas na parte defensiva – muitos atletas lesionados -, um jogador aproveitou a oportunidade e se consolidou no setor santista nos últimos tempos: Wagner Leonardo. Após voltar de empréstimo do Náutico, o zagueiro não disputou apenas uma partida, o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, jogo que terminou em 0 a 0, pelo Brasileirão.

Antes de retornar ao clube, Wagner estava em grande fase pela equipe pernambucana. O zagueiro conquistou o título estadual, marcando gol no jogo de ida da final, e comandava a parte defensiva do time até então líder da Série B, quando o Peixe exigiu o seu retorno. Com Palha em campo, o Timbu estava invicto no campeonato, com oito vitórias e dois empates em dez rodadas.

Após a saída dele, foram sete derrotas, cinco empates e apenas três vitórias em 15 rodadas disputadas, caindo da liderança para a oitava colocação. Sem Wagner Leonardo, o time comandado por Marcelo Chamusca sofreu 22 gols. Antes de retornar ao Santos, a equipe havia sofrido apenas quatro em dez partidas.

Com 14 jogos pelo Peixe nesta temporada, o defensor conseguiu se firmar na defesa santista com boas atuações após voltar de empréstimo. Assumindo a camisa 14, que era de Luan Peres, foi titular nos últimos oito confrontos, ganhou espaço com Fernando Diniz e manteve sua posição após a chegada de Fábio Carille.

Na última rodada do Brasileirão, o treinador inovou em suas ideias e entrou com Wagner Leonardo, Danilo Boza e o estreante Emiliano Velázquez. O trio teve boa atuação contra o Ceará e a tendência é o treinador seguir apostando em três zagueiros.

