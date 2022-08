W3BCLOUD vai se listar na bolsa por meio de acordo de US$1,25 bi com SPAC

BENGALURU (Reuters) – A W3BCLOUD, joint venture entre a Advanced Micro Devices, ConsenSys e seus fundadores, decidiu nesta segunda-feira se listar em bolsa nos Estados Unidos após se fundir com uma empresa de cheque em branco, num acordo que avalia a empresa combinada em 1,25 bilhão de dólares, incluindo dívidas.







Espera-se que o acordo com a Social Leverage Acquisition Corp I obtenha até 345 milhões de dólares em receitas da conta fiduciária da empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), assumindo que não há resgates.

A W3BCLOUD tem compromissos de 40 milhões de dólares da ConsenSys, SK Inc e outros para novos investimentos e também fechou um acordo com a AMD para receber capital adicional de 10 milhões de dólares, sujeito a certas condições.

Fundada em 2018, a empresa oferece infraestrutura de armazenamento e computação para a economia descentralizada.

O anúncio ocorre em momento difícil para as SPACs, que já foram tendência em Wall Street entre 2020 e 2021 e agora enfrentam obstáculos regulatórios e a desconfiança dos investidores, em meio a mercados de capitais voláteis.

As SPACs são criadas com a intenção de se fundir com uma empresa, que se torna listada por meio da fusão e é vista como uma alternativa ao IPO.

(Por Manya Saini)