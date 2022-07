Vyni curte shows de Luísa Sonza e Ludmilla no Ceará: ‘Algumas coisas nunca mudam’

Vyni se divertiu muito na Expocrato, que ocorre em Crato, no Ceará, sua terra natal. O Parque de Exposições recebeu Luísa Sonza e Ludmilla na noite da terça-feira (12) e ele dançou todas as músicas. “Algumas coisas nunca mudam”, escreveu nos stories do evento.

Espirituoso, o ex-BBB encontrou com fãs, gritou, pulou e cantou com as artistas, que fizeram shows separados e depois se uniram no mesmo palco. Brunna Gonçalves, sua ex-companheira de confinamento e esposa de Ludmilla, também estava lá. Como representante do Cariri, Vyni presenteou o casal com comidas típicas e artesanato local.

No outro dia, o cearense agradeceu pelo encontro. “Agradecer [à Ludmilla] pelo presente que ela me deu de poder dançar com ela no palco, ela é uma rainha, ela é maravilhosa, eu amo aquela mulher”, disse, emocionado. “Luísa foi um amor, um ‘xêro’ pra você. Muito obrigado, minha gente”, finalizou.