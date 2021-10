VW registra queda no lucro operacional e na receita do 3º trimestre

A Volkswagen teve lucro operacional de 2,6 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2021, menor do que o ganho de 3,18 bilhões de euros apurado no mesmo intervalo do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 28. Descontando-se itens extraordinários, o lucro operacional da montadora alemã teve queda anual de 12% entre julho e setembro, a 2,8 bilhões de euros, com margem de 4,9% no período.

A receita da Volkswagen caiu 4,1% na mesma comparação, a 56,93 bilhões de euros, mas superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 54,66 bilhões de euros. Já o lucro após impostos avançou 5,6%, a 2,9 bilhões de euros. Por volta das 5h05 (de Brasília), a ação da Volkswagen operava em baixa de 3% na Bolsa de Frankfurt. Com informações da Dow Jones Newswires.

Saiba mais