Vultures 2: Kanye West surpreende fãs e lança novo álbum

O rapper Kanye West lançou seu novo álbum, “Vultures 2”, nas plataformas digitais na manhã deste sábado, 3.

Em parceria com Ty Dolla $igns, a obra tem 16 faixas, é uma continuação de “Vultures” (lançado em fevereiro) e têm músicas com participações de Lil Wayne, Playboi Carty, Young Thug e Don Toliver, entre outros artistas. Uma terceira parte do projeto ainda está prevista.

Surpresa para os fãs

A iniciativa de West surpreendeu porque não havia uma data oficial para o lançamento.

Após o sucesso da primeira parte do projeto, que alcançou o primeiro lugar na Billboard 200, havia expectativa pelo novo álbum, inicialmente previsto para 8 de março.

Em entrevistas após a data, West afirmou que ele e Sign ainda estavam trabalhando no projeto e, aos poucos, revelou detalhes visuais do álbum em suas redes sociais.

Lançado de forma independente, “Vultures 2” já está disponível em plataformas de áudio e vídeo e é um dos termos mais comentados deste sábado no X (antigo Twitter).