Vulcão Ubinas do Peru aumenta atividade com explosões e emissão de cinzas

O vulcão Ubinas, no sul do Peru, aumentou sua atividade nesta terça-feira (4) com duas explosões e a expulsão de cinzas que atingiram localidades próximas, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

Em 24 de junho, Ubinas, a 5.672 metros de altitude e o mais ativo do país, entrou em um novo processo eruptivo após quatro anos.

Nesta terça-feira, “foram registradas duas explosões com emissões de cinzas que alcançaram um máximo de 5.500 metros acima do topo da cratera”, disse a agência em um comunicado.

As cinzas chegaram aos distritos de Ubinas e Matalaque, na região de Moquegua, segundo imagens de satélite.

O vulcanólogo do IGP, José Del Carpio, explicou que este evento marca o início da atividade explosiva, o qual também eleva o alerta de amarelo para laranja. Nesse nível, as autoridades podem ordenar a evacuação de áreas próximas.

“A partir de agora, as explosões podem ocorrer com intervalos de horas e dar lugar a episódios de queda de cinzas em bairros próximos ao vulcão”, declarou Del Carpio.

Perto do vulcão, ficam os distritos de Ubinas, Yunga, Lloque, Chojata, Matalaque e San Juan de Tarucani, com uma população de aproximadamente 2.200 pessoas.

“Hoje, já estamos registrando mais de cinco horas de emissões constantes de cinzas e não descartamos que essa atividade continue se desenvolvendo nas próximas horas”, declarou o presidente do IGP, Hernando Tavera.

O Ubinas, junto com o Sabancaya (5.975 metros de altitude) na região de Arequipa, são os vulcões mais ativos do Peru.

