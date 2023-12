Vulcão na Islândia entra em erupção após semanas de atividade

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 10:42 Para compartilhar:

ROMA, 19 DEZ (ANSA) – Após semanas de atividade sísmica, um vulcão na Islândia entrou em erupção, o que forçou a evacuação de quase quatro mil pessoas.

O município afetado pelo fenômeno se chama Grindavík, no sudoeste do país, mas a retirada dos moradores do local aconteceu nos últimos dias.

A atividade sísmica na região da península de Reykjanes estava bastante intensa desde novembro, segundo informações do Instituto Meteorológico da Islândia (IMO).

Uma análise do órgão islandês afirmou que o vulcão entrou em erupção na noite da última segunda-feira (18). (ANSA).

