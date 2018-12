Vulcão Etna, na Itália, continua em atividade e é monitorado

ROMA, 25 DEZ (ANSA) – O vulcão Etna, no sul da Itália, continua com suas atividades sísmicas nesta terça-feira (25), exigindo monitoramento constante das autoridades.

O vulcão tem expelido cinzas e colunas de fumaça, o que fechou parcialmente o aeroporto de Catania. Os voos estão ocorrendo hoje, mas com limitações operativas. A previsão é a de que, até o fim do dia, a situação se normalize. Dezenas de terremotos foram sentidos desde ontem pela população da Sicília. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) registrou um tremor com 4 graus de magnitude às 20h26 locais. Mais cedo, às 17h50, houve outro maior, de 4,3 graus na escala Ritcher. (ANSA)