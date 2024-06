Vulcão entra em erupção nas Filipinas e faz centenas de pessoas deixarem suas casas; veja vídeo

Da Redação, Estadão Conteúdoi Da Redação, Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 12:15 Para compartilhar:

Um vulcão denominado Kanlaon entrou em erupção na noite de segunda-feira, 3, na ilha Negros, nas Filipinas, e causou a evacuação de mais de 700 pessoas de suas casas. Segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, a nuvem de cinzas e vapor que foi expelida chegou a 5 mil metros de altura.

De acordo com o prefeito de Canlaon, José Chubasco Cardenas, centenas de pessoas fugiram em caminhões do governo e busca de um lugar seguro. Nenhuma vítima foi relatada até o momento.

Vídeos que mostram o momento da erupção gravados por populares e compartilhados nas redes sociais. Veja abaixo:

mt. kanlaon is erupting right now🙏 stay safe everyone! ctto. pic.twitter.com/sSnOhXh3sI — _sean ⑰ 🎀🌸 (@hosheyfied) June 3, 2024

A erupção fez com que as autoridades elevassem o nível da alerta para dois em um sistema de alerta de cinco etapas. “A explosão foi muito forte, segundo os moradores, alguns dos quais gritavam de medo”, disse Cardenas à Associated Press por telefone. “Eles se sentiram como se estivessem em uma zona de guerra porque podiam ouvir o som das cinzas atingindo seus telhados.”

Localizadas no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma região propensa a terramotos e erupções vulcânicas, as Filipinas também sofrem com cerca de 20 tufões e tempestades por ano, tornando a nação do Sudeste Asiático uma das mais propensas a catástrofes do mundo.

* Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais