Vulcão entra em erupção na Islândia após semanas de terremotos

Uma erupção vulcânica ao sul da capital da Islândia, Reykjavik, está enviando nuvens de fumaça por uma região conhecida por seus extensos campos de lava, vulcões e atividade geotérmica.

O Escritório Meteorológico da Islândia (IMO) disse que a erupção “menor” começou na segunda-feira na península de Reykjanes, na Islândia, mas nenhuma cinza foi emitida e até agora nenhuma interrupção foi relatada no aeroporto de Keflavik no país.

A IMO disse que havia uma fissura de 200 metros de comprimento nas encostas da montanha Litli Hrútur, “da qual a lava está emergindo como uma série de fontes”.

Os cientistas alertaram sobre possíveis erupções depois que centenas de pequenos terremotos foram detectados nas últimas semanas.

As fotos mostram fluxos de lava fluindo ao longo dos campos escuros, com pequenos incêndios à distância e fumaça espessa ondulando no ar.

Como a erupção ocorreu em uma área desabitada, não houve “riscos imediatos” para comunidades ou infraestrutura, disse a IMO – mas alertou as pessoas para não se aventurarem perto da área, dizendo que haverá um acúmulo de “níveis perigosamente altos de gases”.

O vento levará alguns desses gases para o norte, afetando potencialmente várias áreas, incluindo a capital da Islândia, disse a IMO.

O escritório de gerenciamento de destino regional da Península de Reykjanes também emitiu um alerta sobre os níveis de gás na segunda-feira.

Em um comunicado, o escritório disse que o chefe de polícia da península ordenou o fechamento de todas as trilhas para o vulcão devido à “poluição massiva de gás que ameaça a vida”, depois de falar com cientistas.

As autoridades estão trabalhando para restaurar o acesso ao vulcão assim que a poluição diminuir, acrescentou.

Vários dias atrás, o escritório de administração alertou os caminhantes da região para serem cuidadosos, observando que a recente atividade sísmica parecia semelhante à preparação para outra erupção vulcânica no ano passado.

