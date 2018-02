Vulcão entra em erupção na Indonésia e gera alerta vermelho

JACARTA, 19 FEV (ANSA) – As autoridades da Indonésia emitiram nesta segunda-feira (19) um alerta vermelho para voos ao redor do vulcão Sinabung, um dos mais ativos do país e que entrou novamente em erupção, expelindo uma nuvem de fumaça de mais de sete quilômetros de altura.

O risco de acidentes fez o aeroporto Kutacane, no norte da Indonésia, fechar e cancelar diversos voos. Já os aeroportos de Ualanamu, Meulaboh e Silangit, localizados na região, não foram fechados por causa de uma mudança na direção dos ventos, que afastaram a cortina de fumaça.

Segundo as autoridades locais, a erupção começou nesta segunda, chegando a causar pequenos tremores que atingiram algumas aldeias. No entanto, ninguém ficou ferido. Até o momento, 30 mil pessoas foram evacuadas de suas casas por conta da atividade do vulcão.

O Sinabung esteve adormecido por quatro séculos, até que, em 2010, voltou a entrar em atividade, provocando a morte de duas pessoas. Em 2014, ele entrou novamente em erupção, deixando mais de 10 mortos.

A Indonésia está localizada no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica.

Nela, estão localizados mais de 400 vulcões, sendo 129 ativos e 65 qualificados como “perigosos”. (ANSA)