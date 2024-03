Vulcão entra em erupção em ilha desabitada de Galápagos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/03/2024 - 12:14 Para compartilhar:

O vulcão La Cumbre, localizado na deserta ilha de Fernandina, no arquipélago equatoriano de Galápagos, entrou novamente em erupção, conforme informou neste domingo (3) o Instituto Geofísico estatal.

Na noite de sábado (2), foi registrada “uma anomalia térmica e emissão de gás indicando o início de um processo eruptivo” em La Cumbre, que possui 1.463 metros de altura, conforme indicado pelo órgão.

Uma nuvem de gás sem muitas cinzas foi deslocada pelo vento, “sem ultrapassar populações” de outras ilhas com assentamentos humanos, como a vizinha Isabela, acrescentou.

O instituto informou que vídeos compartilhados em redes sociais confirmam a erupção a partir de uma fissura circunferencial no flanco sul do único vulcão de Fernandina, localizado a oeste de Galápagos, patrimônio natural da humanidade.

“O céu a oeste de #Galápagos amanheceu vermelho!”, comentou o aeroporto local em sua conta no X (ex-Twitter), com fotos que mostram rios incandescentes de lava descendo pelas encostas do vulcão.

La Cumbre “oferece um espetáculo com uma nova erupção”, destacou o perfil, acrescentando que o fenômeno natural não representa nenhum tipo de interferência nas operações aeroportuárias.

O vulcão entrou em erupção em algumas outras ocasiões, como em 2020, quando o fez pela terceira vez em menos de três anos.

Galápagos, a 1.000 km da costa do Equador e que recebe o nome das tartarugas gigantes que habitam lá, foi o local em que o naturalista inglês Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies.

O arquipélago também faz parte da reserva da biosfera, tem flora e fauna únicas no mundo e possui um delicado ecossistema.

