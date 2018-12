Vulcão Agung da ilha de Bali expele cinzas durante erupção

Um vulcão localizado na ilha indonésia de Bali entrou em erupção neste domingo (30), expelindo cinzas sobre as aldeias próximas, enquanto as autoridades advertiam os turistas para que se mantivessem afastados da área.

O monte Agung tem estado em erupção de maneira regular desde que, em 2017, as autoridades decidiram cancelar centenas de voos por conta de sua atividade, afetando 120 mil pessoas.

Neste domingo de manhã, o vulcão – localizado a 70 quilômetros do centro turístico de Kuta – expeliu cinzas e entrou em erupção durante três minutos, segundo o centro de vulcanologia do país.

“Os moradores perto do monte Agung, assim como escaladores e turistas, não devem realizar nenhuma atividade na zona de perigo, nem em um raio de quatro quilômetros da cratera”, destacou o centro em um comunicado.

Esta erupção ocorre dias depois do tsunami no estreito de Sonda, entre as ilhas de Sumatra e Java, após a erupção do Anak Krakatoa (filho de Krakatoa).