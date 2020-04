Vulcabras retoma parcialmente operação em todas as unidades

A Vulcabras Azaleia afirmou, em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 24, que vai retomar parcialmente as operações em todas as suas unidades a partir do dia 27.

Em Horizonte, no Ceará, e Itapetinga, na Bahia, as retomadas começam na próxima segunda-feira e serão feitas com redução de 70% nos salários e jornadas. Nas unidades de São Paulo, Jundiaí (SP) e Parobé (RS), as atividades voltam em 4 de maio, com corte de 25%.

No caso da unidade do Ceará, também haverá dispensa de funcionários até 5 de maio utilizando banco de horas.