Vulcabras Azaleia pede ao BNB empréstimo de até R$ 100 mi para capital de giro

A fabricante de calçados Vulcabras Azaleia informou nesta sexta-feira, 29, que recorreu ao Banco do Nordeste (BNB) para um empréstimo de até R$ 100 milhões, que servirá como capital de giro.

O pedido envolve quatro empréstimos de R$ 25 milhões. Em duas delas, a companhia oferece como garantia hipotecas de um imóvel de sua propriedade localizado em Jundiaí (SP). Os recursos são provenientes do próprio banco e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O total poderá ser levantado em até quatro operações, de R$ 25 milhões, que terão prazo de pagamento de até 36 meses cada uma.