Vulcabras antecipa férias coletivas a partir de segunda-feira

A Vulcabras Azaleia informou em comunicado nesta sexta-feira, 16, que decidiu adiantar o período de férias, inicialmente planejado para o segundo semestre de 2021, por um período de 14 dias, contados a partir da próxima segunda-feira, 19.

A medida, que engloba as unidades fabris da companhia no Ceará e na Bahia, foi tomada devido ao cenário atual da pandemia de covid-19, que levou ao enrijecimento recente das restrições no comércio em geral no Brasil, informa a empresa em comunicado.

