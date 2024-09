VR diz que está colaborando com o Cade em investigação sobre PAT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 16:25 Para compartilhar:

A empresa de benefícios de alimentação VR informou que está “colaborando com o Cade e compartilhando todas as informações solicitadas” após o órgão instaurar um procedimento preparatório para investigar se Ticket, VR, Alelo e Pluxee oferecem vantagens indevidas na hora de fechar contratos com empresas, o chamado “rebate”.

A companhia procurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)após publicação de matéria sobre o caso na última segunda-feira, 26. Em nota, a VR disse ainda que as informações compartilhadas com o Cade “reforçam nosso compromisso com a legislação vigente e atuação alinhada com a regulação setorial”.