VP de RI da Vibra Energia, André Natal, deixará a companhia

SÃO PAULO (Reuters) – A Vibra Energia anunciou nesta quarta-feira que seu vice-presidente executivo de Finanças, Compras e RI, André Corrêa Natal, deixará a companhia, permanecendo em processo de transição até o dia 31 de março, conforme comunicado.

A companhia buscará outro profissional para o cargo. Após a efetiva saída de André Natal, o atual diretor de Finanças, Rodrigo Guimarães Galvão, ocupará interinamente a posição até a conclusão do processo sucessório.

Natal liderou as áreas de Finanças, Compras e RI da Vibra desde 2019. “Nesse período, o executivo teve um papel fundamental na transição da empresa que a consolidou como líder em seu setor e com avanços relevantes no campo da transição energética”, disse a Vibra.





Nos últimos meses, atuou ainda como presidente interino.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

