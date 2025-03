Voz ofegante do Papa é ‘normal e esperada’, diz médico italiano

VATICANO, 7 MAR (ANSA) – A voz ofegante do papa Francisco no áudio divulgado na noite de quinta-feira (6) pelo Vaticano é “normal”, uma vez que o pontífice de 88 anos se encontra em uma condição de “insuficiência respiratória, mesmo se valendo de ventilação de alto fluxo”.

A avaliação é do médico Francesco Blasi, professor de doenças respiratórias na Universidade de Milão e chefe de pneumologia no Hospital Policlínico da capital da Lombardia.

“A voz ofegante e cansada não me surpreende, é esperada, e não acho que possa ser considerada um elemento preocupante.

Trata-se de uma situação normal no quadro da patologia”, explica Blasi em entrevista à ANSA.

“O fato de que ele tenha gravado uma mensagem passa um sinal importante, indicando que está orientado”, acrescenta.

Segundo o médico, o uso de oxigenoterapia de alto fluxo por meio de cânulas nasais “pode se prolongar por um tempo notável”, sem prazos definidos. “O problema é manter a oxigenação no sangue para garantir o nível certo de oxigenação no cérebro e no coração. A esperança é que, conforme se reduz o problema pulmonar ligado à pneumonia, será possível passar dos altos fluxos de oxigênio para médio-baixos”, salienta.

No áudio, o Papa agradece pela solidariedade dos fiéis e diz acompanhar as orações por sua recuperação. Esse foi o primeiro registro da voz do pontífice desde a internação no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro.

(ANSA).