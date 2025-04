Voz de Cid Moreira é recriada com inteligência artificial para narrar mensagens da Bíblia

A voz do apresentador Cid Moreira (1927-2024), uma das mais marcantes da história do jornalismo brasileiro, foi recriada por inteligência artificial e agora está disponível em um aplicativo que permite ao usuário enviar salmos, orações ou mensagens personalizadas narradas pelo locutor.

Lançado neste domingo, 13, o aplicativo Recados da Bíblia foi desenvolvido por uma empresa americana de inteligência artificial, chamada ElevenLabs. A tecnologia permite ao usuário enviar gratuitamente mensagens personalizadas contendo trechos bíblicos como salmos e orações, todos narrados na versão replicada da voz de Cid Moreira.

A proposta foi autorizada pelo próprio apresentador ainda em vida. Em outubro do ano passado, Fátima Sampaio, viúva de Moreira, contou que ele havia fechado o contrato com a organização americana. O projeto permite que a voz seja replicada também em outros idiomas além do português.

“A outra coisa é um contrato que o Cid fechou, há uns meses, com uma instituição americana de inteligência artificial, e que vai permitir que ele narre a Bíblia em várias línguas. Então, Cid vai ser eternizado não só em português, mas em várias línguas com aquela voz linda”, disse Sampaio na ocasião ao Encontro com Patrícia Poeta.

Cid Moreira morreu em 3 de outubro de 2024, aos 97 anos, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.