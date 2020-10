‘Vovôs’ do clássico, Kalou e Nenê travam inédito duelo à parte Marfinense, que chegou com expectativa, ainda tenta deslanchar no Bota. Já camisa 77 do Fluminense tem de honrar o posto de referência neste domingo, às 11h, no Nilton Santos

O peso da experiência será colocado à prova no duelo entre Botafogo e Fluminense, neste domingo, às 11h, pela décima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em um “Clássico Vovô”, o alvinegro Kalou, de 35 anos, e o tricolor Nenê, de 39 anos, travarão um duelo particular para conduzirem suas respectivas equipes por caminhos mais seguros.

Do lado do Botafogo, Salomon Kalou ainda tenta mostrar a que veio. Seja pelo calendário lotado e o provável cansaço acumulado, o marfinense vem de seguidas atuações apagadas e passa por um período de instabilidade no clube de General Severiano.

Com o Alvinegro tendo uma sucessão de desfalques, os holofotes se voltarão ainda mais para o camisa 8 neste domingo, tanto para pôr fim à má fase quanto para tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Um fator que dá otimismo aos botafoguenses é que o melhor desempenho de Kalou pelo Glorioso até agora foi justamente em um clássico. Na derrota de 3 a 2 para o Vasco, no Brasileirão, o marfinense entrou no segundo tempo e deu uma nova cara ao time, infernizando a defesa do Cruz-Maltino, e saiu de campo com uma assistência.

O astro africano sente dificuldade de ficar isolado na ponta, uma vez que não tem a mesma explosão de antes para arrancar em velocidade. Cabe a Bruno Lazaroni (que faz sua estreia como técnico efetivado no lugar de Paulo Autuori) encontrar a posição ideal para o jogador de 35 anos dentro de campo.

Enquanto isto, Nenê tenta mostrar mais uma vez seu poder de decisão em um clássico. Considerado crucial para o Fluminense, a ponto do clube ter renovado seu contrato renovado até dezembro de 2021, o camisa 77 tem a seu favor a versatilidade no momento de conduzir a equipe.

Em um domingo no qual o Tricolor das Laranjeiras também lida com baixas, o veterano tende a atuar um pouco mais recuado. Nenê terá de municiar o ataque formado por Fernando Pacheco e Fred.

Assim como Kalou, o jogador de 39 anos ainda tenta lidar com o peso da forte sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Com um espírito bastante competitivo, Nenê tem encontrado desafios para manter seu rendimento.

Artilheiro da equipe no Brasileiro, com cinco gols, o camisa 77 terá um ambiente mais tranquilo do que Kalou. O Fluminense vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba na última quinta-feira. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe quer, no “Clássico Vovô”, sacramentar que virou a página da eliminação na Copa do Brasil e se manter no “pelotão da frente” da competição.

Além de contarem com a vivência a seu favor, Salomon Kalou e Nenê entram em campo cientes de que haverá muito em jogo no clássico.

