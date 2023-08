Vovó Fitness defende naturismo em praias do Brasil: ‘Nascemos nus’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 18:56 Compartilhe

A influenciadora brasileira Andrea Sunshine, 53 anos, que é conhecida como Vovó Fitness, compartilhou os registros de um momento bem à vontade em Ibiza, na Espanha.

Vivendo há anos na Europa, a influenciadora posou nua em uma praia e pediu a liberação do nudismo também em praias brasileiras.

Para ela, a nudez deve ser vista como algo natural, o que pode ajudar e reduzir a violência sexual contra a mulher:

“Se com o passar do tempo a sensualidade natural, a nudez natural, a liberdade corporal, assim como a liberdade de expressão, forem vistas com mais naturalidade, deixará de ser um motivo ativo para os abusos de violência sexuais”, opinou a fisiculturista.

A criadora de conteúdo acredita que é necessário promover uma mudança, que somente acontecerá através da conscientização.

“O mundo já mudou faz tempo, mas para colaborar com a nossa parte, precisamos mudar a nós mesmas. Menos preconceito, mais conscientização e verdade. Nascemos nus, a roupa foi consequência da manipulação do capitalismo”, disparou ela.

