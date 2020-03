Voucher do coronavírus: relator do projeto acrescenta outras categorias no benefício

Responsável pela relatoria do projeto que institui o benefício de R$ 600 para os trabalhadores informais, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) incluiu no texto da medida algumas categorias de trabalhadores. Além das áreas previstas no projeto, aprovado na última quinta-feira (27), trabalhadores intermitentes, os quais prestam serviços por horas, dias ou meses para mais de um empregador também terão direito ao benefício. Além disso, Vieira tornou automática a mudança dos beneficiários do Bolsa Família para o voucher, caso a migração para o nova medida seja mais vantajoso em meio à pandemia do coronavírus. Segundo o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), o projeto original deve ser votado pelo Senado ainda nesta segunda-feira (30) com essas mudanças de redação feitas pelo relator, e seguir para a sanção presidencial. Ainda de acordo com o jornal, ficou acertado entre líderes dos partidos que o senador Espiridião Amim (PP-SC) será o relator de um outro projeto a ser apresentado na próxima terça-feira (31) para incluir outras categorias no rol de beneficiários do voucher. Entre as inclusões, as categorias de motoristas de aplicativos e pescadores. “Fizemos o acordo na reunião de líderes nesta segunda-feira para evitar atrasar a tramitação da proposta”, disse Gomes.