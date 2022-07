‘Vou votar no povo’, diz Vanessa da Mata ao declarar apoio a Lula

Na noite da última segunda-feira (18), Vanessa da Mata, ao se apresentar no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, declarou apoio nas eleições deste ano ao candidato e ex-presidente Lula (PT).







“Eu ia votar no Ciro Gomes, presidenciável do PDT, mas vou votar no povo. O povo está pedindo Lula, voto no Lula”, disse a cantora em seu show.