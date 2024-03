‘Vou ter que trocar’, diz Jojo Todynho ao fazer desabafo após perder 40 kg

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/03/2024 - 10:54 Para compartilhar:

A cantora Jojo Todynho, 27, fez um desabafo para seus seguidores no Instagram. Na rede social, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ disse que suas roupas estão largas após perder 40 kg por conta de uma cirurgia bariátrica.

“Não tenho mais roupa para treinar, está tudo largo. Bom dia, vou ter que trocar de look. Não tem condições”, contou Jojo.

“Agora, sim. Esse look que comprei lá em Nova York é lindo, comprei esse e um dourado. Comprei vários outros looks para treinar porque perdi um monte de roupa, vou colocar tudo no bazar”, finalizou.

Recentemente, Jojo Todynho revelou que pretende se submeter a cirurgias estéticas. “Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?.”

