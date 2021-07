‘Vou pagar com cestas básicas’, diz candidata que arrancou faixa de vice-Miss Bumbum sobre processo

Taty Sindel, representante da Paraíba no Miss Bumbum 2021, protagonizou uma cena ao arrancar a faixa da vice-campeã do concurso na última segunda-feira (05). Ela foi ameaçada de processo por Andressa Urach, sócia e apresentadora do evento, e Cacau Oliver, idealizador, e rebateu as declarações da ex-Vice Miss Bumbum.

“Se quiserem me processar, me processem, vou correr atrás dos meus advogados. Não tenho nada no meu nome, só vou pagar lamentavelmente com cestas básicas, não estou preocupada com isso. Estou preocupada em falar sim a verdade e ninguém vai me calar”, disse em entrevista ao NaTelinha.

Por outro lado, Andressa afirmou que Taty chegou atrasada no concurso, mas mesmo assim deixaram que ela participasse do segundo desfile. “Fiquei muito triste com a reação da Taty, ela chegou atrasada, o concurso tem regras, ela ficou entre as 15 finalistas e a gente ainda permitiu que ela participasse do segundo desfile. A culpa não foi nossa. Pedi para os jurados considerarem o fato do voo porque acontece, a gente deu essa oportunidade. Achei muita ingratidão ela ter aquela reação, fiquei decepcionada por tudo o que a gente proporcionou para ela, aquela oportunidade da apresentação. Levei um choque porque ela tentou estragar o concurso”, revelou Urach.

A apresentadora do evento ainda afirma que isso já havia acontecido antes, de outra candidata arrancar a faixa. “As pessoas têm que saber perder, foram acusações muito graves, foi muito feio da parte dela, vai ter que responder judicialmente. Alguns anos atrás já tinha acontecido de uma candidata arrancar a faixa e também foi processada”, finalizou.

