‘Vou morrer sem cumprir o meu sonho’: Datena chora e diz que abandonará política se não vencer eleição

Ultrapassado por Tabata Amaral nas últimas pesquisas e figurando na quinta colocação na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) desabafou, aos prantos, em sabatina da Folha/Uol nesta sexta-feira, 13. O jornalista disse que, caso não seja eleito nas eleições deste ano, abandonará a política.

“Para mim acabou a política, se não for eleito, acabou. Foi uma boa experiência, a gente fica baqueado quando vê resultado de pesquisa”, disse o apresentador, emocionado.

“Vou morrer sem cumprir meu sonho, é uma pena. Meu sonho era servir ao povo como senador, infelizmente o sonho acabou”, continuou.

Apesar do desabafo, o tucano disse ainda ter esperanças de ir para o segundo turno, mas admitiu que seu plano de governo não é o ideal e que muitas das propostas são impraticáveis.

“Plano de governo tem de ser feito pelo povo. Não adianta escrever no papel que vou fazer 1 milhão de coisas e não cumprir”, afirmou.

Na última pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, Datena aparece com 6% de intenções de voto, na quinta colocação. A liderança foi assumida por Ricardo Nunes, MDB, com 27%, seguido por Boulos, 25%, e Pablo Marçal 19%. Tabata Amaral tem empate técnico com o tucano, mas numericamente à frente, com 8% das intenções de voto.