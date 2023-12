‘Vou morrer queimado’: Zé Neto lembra sangue e gritos após acidente em MG

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/12/2023 - 1:25 Para compartilhar:

Zé Neto, da dupla com Cristiano, falou com o o Fantástico para contar sobre o acidente que sofreu na BR-153, em Fronteira (MG), na noite do dia 5 de dezembro. Falando com certa dificuldade e ainda com dores, o cantor diz que lembra de cada segundo do acidente.

A mulher de Zé Neto, Natália Toscano, vinha pela mesma estrada, em outro carro – com o casal de filhos, Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6.

No acidente, o carro dirigido por Zé Neto capotou após bater numa carreta. O sertanejo contou detalhes de acidente. “Lembro da sensação, do medo, da primeira pancada que o carro sofreu. Lembro do meu grito e dos gritos das pessoas que estavam nos outros carros.”

Motorista de caminhão socorreu cantor sertanejo. “Ele foi até o carro e ficou me ajudando. Depois, conseguiu entortar a porta, e me puxou para fora. Caí zonzo por conta da pancada e vomitei bastante. Minha boca estava sangrando demais”, seguiu o artista.

Dos cinco envolvidos no acidente, o músico foi o primeiro a chegar na unidade mista de saúde da cidade de Fronteira (MG). Ele não fez exame toxicológico porque segundo os médicos e a polícia não havia nenhum sinal de que o cantor teria ingerido bebida alcoólica.

Zé Neto fraturou três costelas e levou pontos no braço esquerdo. Também foi identificada uma contusão pulmonar.

