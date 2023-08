Vou escolher procurador-geral ‘que não faça denúncia falsa’, e ‘no momento certo’, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 10:24 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que escolherá um procurador-geral da República que não faça “denúncias falsas”, mas que só escolherá o nome “no momento certo”. O petista mencionou a operação Lava Jato, que o levou para a cadeia em 2018.

De acordo com ele, o resultado da operação foi o “maluco beleza que governou esse País por quatro anos”. Ele se refere a Jair Bolsonaro, apesar de não ter citado o ex-presidente.

O atual procurador-geral da República, Augusto Aras, fica no cargo até setembro. Lula terá de escolher seu sucessor. Setores da aliança do presidente defendem uma recondução de Aras. Lula falou no programa Conversa com o Presidente, produzido pelo Canal Gov e transmitido nas redes sociais como uma live do petista.

