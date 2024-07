Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUL (ANSA) – Após as projeções dos resultados do segundo turno das eleições legislativas da França, que indicam a vitória da esquerda, o primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, afirmou que entregará sua demissão na próxima segunda-feira (8).

(ANSA).