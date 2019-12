Vou assinar acordo de ‘fase 1’ com a China no dia 15 na Casa Branca, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 31, no Twitter, que assinará o acordo inicial “muito grande e abrangente” firmado com a China em 15 de janeiro, em cerimônia na Casa Branca.

Trump afirmou que representantes do alto escalão chinês estarão presentes. Na segunda-feira, 30, o jornal South China Morning Post informou por fontes que o principal negociador do lado chinês, o vice-primeiro-ministro Liu He, irá a Washington no Sábado (4) e deve permanecer no país por “alguns dias”.

Trump acrescentou ainda que, em uma data futura após a assinatura do que ficou conhecido como “fase 1”, irá à Pequim para começar as negociações da próxima etapa – ou “fase 2”.