Votorantim tem alta de 12% no lucro do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Votorantim teve lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre, crescimento de 12% sobre o mesmo período do ano passado, informou o grupo industrial nesta quarta-feira.

A companhia apurou receita líquida de 14 bilhões de reais de julho a setembro, avanço de 5% sobre um ano antes.

Porém, o desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado caiu 11%, a 2,8 bilhões de reais, em meio à alta de custos na cadeia de suprimentos das empresas do grupo, minimizados por aumentos de preços em produtos como cimento e metais.

No terceiro trimestre, a Votorantim concluiu compra de participação adicional que a pôs no grupo de controle da maior operadora de infraestrutura de mobilidade do país, a CCR, e acertou parceria estratégica com o fundo soberano de Cingapura, Temasek, e uma aliança entre o banco BV e Bradesco para criare uma gestora de investimento independente com 41 bilhões de reais em ativos sob gestão.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

