Votorantim: Lucro líquido soma R$ 156 milhões no 1º trimestre

O lucro líquido da holding Votorantim somou R$ 156 milhões no primeiro trimestre de 2024, valor 68% menor na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira, 16.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do período foi de R$ 1,8 bilhão, aumento de 4% ante um ano. Segundo o grupo, o aumento no indicador foi impulsionado pela diversificação na alocação de capital e pelos dividendos recebidos das empresas do portfólio.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 10,4 bilhões no trimestre, número 11% inferior ao apurado nos três primeiros meses de 2023.

Em comunicado ao mercado, o grupo informou que a agência de classificação de risco S&P reafirmou a nota BBB com perspectiva estável para a companhia, o que significa que a empresa permanece sendo a única não listada no Brasil com grau de investimento reconhecido pelas três principais agências de crédito do mundo.

“Nosso portfólio permanece resiliente e nosso balanço e liquidez robustos, o que nos permite focar em nossa estratégia de alocação de capital e, ao mesmo tempo, avançar em novas oportunidades de investimentos de longo prazo no Brasil e internacionalmente”, diz João Schmidt, presidente da Votorantim.