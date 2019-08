Votorantim Cimentos inicia operação de nova linha de calcário em MT

Ribeirão Preto, 7 – A Votorantim Cimentos iniciou as operações da nova linha de produção de calcário agrícola na unidade de Nobres (MT). A ampliação, antecipada em maio pela Coluna do Broadcast Agro, recebeu investimentos de R$ 42 milhões e a empresa aumentou de 250 mil toneladas para 1 milhão de toneladas por ano a capacidade de produção de insumos agrícolas em Mato Grosso.

Segundo a companhia, a unidade iniciou a operação com capacidade máxima de produção, com mais de 100 mil toneladas de insumos agrícolas por mês e 100% da oferta vendida. Os principais clientes da companhia são produtores de soja, milho e algodão da região Centro-Oeste, principal polo do agronegócio do país.

A unidade de Nobres produz duas linhas de corretivos de solo com a marca “Calcário Itaú”: os calcários calcíticos e os dolomíticos.

Segundo o gerente geral de insumos agrícolas da Votorantim Cimentos, Laércio Solla, a empresa já desenvolve experimentos oferecer novos produtos. “Nos próximos anos lançaremos soluções ainda mais competitivas, como mix de minerais e uma linha de óxidos”, informou.

Com a ampliação, a fábrica da Votorantim Cimentos em Nobres (MT) tornou-se uma das maiores unidades de produção de insumos agrícolas no Brasil, ao lado da unidade da companhia em Itaú de Minas (MG), que também possui capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por ano.