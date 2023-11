Votorantim Cimentos fará emissão de R$ 875 mi em debêntures como lastro para CRI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 11:59 Para compartilhar:

A Votorantim Cimentos informa que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries no valor de R$ 577.500.000,00. O colegiado também aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória na forma de fiança pela companhia, em até duas séries, no valor de R$ 297.500.000,00.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que as debêntures serão integralmente subscritas e integralizadas pela Opea Securitizadora, de forma que os créditos imobiliários delas oriundos servirão como lastro para operação financeira de securitização de recebíveis imobiliários, que resultará na emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), os quais serão objeto de oferta pública de distribuição.

Os recursos a serem captados por meio das emissões de debêntures serão destinados pela companhia e pela VCNNE ao pagamento de gastos, custos e despesas, ainda não incorridos, diretamente atinentes à aquisição, construção e/ou reforma de unidades de negócios localizadas nos imóveis da empresa e da VCNNE; e reembolso dos aluguéis pagos pela companhia e pela VCNNE, no âmbito dos contratos de locação de determinados Imóveis.

