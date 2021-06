Votorantim Cimentos anuncia nova aquisição no exterior da Cementos Balboa

A Votorantim Cimentos, por meio de sua subsidiária espanhola Corporacion Noroeste, anunciou nesta terça-feira a aquisição integral da Cementos Balboa, na Espanha. A empresa, localizada em Alconera, província de Badajoz, na região de Extremadura, no Sudoeste da Espanha, com capacidade instalada de produção de 1,6 milhão de toneladas de cimento por ano.

Em nota, o CEO Global da Votorantim Cimentos, Marcelo Castelli, destaca que a transação faz parte da estratégia de crescimento e de posicionamento na Espanha, e reforça a presença da brasileira no país.

A companhia está presente na Espanha desde 2012 e atualmente opera quatro fábricas integradas de cimento, dois moinhos de cimento, uma fábrica de argamassas e várias fábricas de concreto e agregados, operando nas regiões da Andaluzia, Ilhas Canárias, Castela e Leão, Extremadura e Galícia.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias na Espanha. As duas empresas continuarão a operar como negócios separados até o fechamento da transação.

Em abril deste ano, a Votorantim Cimentos também anunciou a combinação de negócios de cimento na América do Norte com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), fortalecendo o posicionamento no Canadá e nos Estados Unidos por meio do aumento da capacidade de produção de cimento, das eficiências operacionais e da ampliação da rede de distribuição.

A Votorantim Cimentos atua nas áreas de materiais de construção, mineração, insumos agrícolas, coprocessamento e gestão de resíduos. Com 256 unidades industriais em todo o mundo, a empresa encerrou 2020 com uma capacidade instalada de produção de 53 milhões de toneladas de cimento. A empresa tem quase 12 mil empregados e registrou receita líquida de R$ 16,7 bilhões em 2020.

