Voto italiano no exterior é alvo de nova denúncia

ROMA, 08 MAR (ANSA) – Apesar das ameaças de processo por parte do governo da Itália, o programa de TV “Le Iene”, espécie de “CQC” do país europeu, divulgou uma nova denúncia relativa ao voto no exterior para as eleições de 4 de março.

As irregularidades teriam ocorrido durante a contagem das cédulas em Castelnuovo di Porto, cidade da província de Roma onde é realizada a apuração dos votos dos cidadãos que vivem fora do país.

O procedimento certo exige que as cédulas estejam dentro de envelopes com o canhoto da certidão eleitoral, chamado “tagliando elettorale”. Esse “cupom” contém um código que deve corresponder a um dos nomes presentes no registro dos italianos residentes no exterior.

Se o código bate com o nome de algum cidadão, os votos são inseridos nas urnas para contagem, garantindo assim que as cédulas apuradas sejam aquelas dentro das normas. No entanto, segundo “Le Iene”, esse procedimento não foi respeitado em Castelnuovo di Porto.

Em determinado momento, a gravação mostra uma presidente de seção eleitoral minimizando a ausência do “tagliando” em um envelope. “As contas nunca fecham. Um voto a mais, um voto a menos, não muda nada. Se votou em Roberto ao invés de Chiara, o que me importa?”, diz a funcionária.

Questionada pela reportagem, ela diz que respeitou o procedimento exigido por lei. No último domingo (4), o programa já havia denunciado supostas irregularidades e possível compra de votos em Colônia, na Alemanha, mas o Ministério das Relações Exteriores da Itália apontou inconsistências na acusação e ameaçou processar a atração. (ANSA)