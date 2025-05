‘Votarei contra guerras e armas nucleares’, diz cardeal japonês

TÓQUIO, 5 MAI (ANSA) – O cardeal japonês Manyo Maeda, arcebispo de Osaka-Takamatsu, afirmou neste domingo (4) que deverá votar no conclave em um candidato que seja firmemente contra armas nucleares e guerras.

O religioso de 76 anos, cuja mãe sobreviveu ao bombardeio atômico de Nagasaki pelos Estados Unidos em 1945, declarou que a assembleia na Capela Sistina será uma “missão importante” e que “sentiu a responsabilidade” de escolher o sucessor do papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril.

“Francisco já foi criticado algumas vezes por interferir em assuntos internos. Mas há coisas que só um papa pode dizer. E espero que o novo pontífice seja o mesmo tipo de pessoa. Votaria em alguém que enfatizasse uma posição contra armas nucleares e fosse um firme oponente da guerra”, disse Maeda em entrevista à agência de notícias Kyodo.

O asiático, que se tornou cardeal em 2018, esteve entre os protagonistas da organização da visita de Jorge Bergoglio ao Japão em 2019. Maeda destacou que a figura do líder da Igreja Católica pode ter um grande impacto mundial ao chamar a atenção para a importância da paz, da dignidade humana e do dom da vida.

Perguntado se ele tinha chance de ser eleito o próximo papa, Maeda riu e apontou que “existem outros candidatos mais fortes”.

Junto com o arcebispo de Tóquio, Isao Kikuchi, 66, Maeda participará do conclave que começará em 7 de maio. Embora os católicos no Japão representem apenas 0,3% da população, a história da Igreja Católica na nação tem uma longa tradição.

(ANSA).