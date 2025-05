Votação torna realidade cidade-base espacial dos sonhos de Musk

O sonho do magnata Elon Musk de criar um lar para sua base espacial SpaceX no Texas, no sul dos Estados Unidos, tornou-se realidade no sábado (3), quando eleitores apoiaram de forma esmagadora a cidade de Starbase.

Foram principalmente funcionários da SpaceX, que já residem neste território de 4 km² perto da Baía de Boca Chica, no Condado de Cameron, fronteira com o México, que deram sinal verde para a criação da cidade na qual Musk concentrará seus esforços para conquistar Marte.

Cerca de 500 pessoas já vivem nestes terrenos que em grande parte são de propriedade da empresa ou de seus funcionários, nos arredores de Brownsville, e que estão se estabelecendo ao redor da base, segundo documentos oficiais.

O voto dos 283 eleitores qualificados, que também escolheu um representante da SpaceX como prefeito com 100% dos votos antecipados, nunca esteve realmente em dúvida.

“Starbase agora é uma cidade de verdade!”, escreveu Musk em sua plataforma X.

A mensagem veio após o fechamento das urnas e os resultados não oficiais divulgados pelo condado de Cameron mostraram um apoio inequívoco de 97,7% ao projeto.

A votação antecipada também confirmou Bobby Peden, vice-presidente de Testes e Lançamentos da SpaceX, de acordo com o LinkedIn, como prefeito. Ele era o único concorrendo ao cargo.

A base da SpaceX no Texas entrou em operação em 2019 e, a partir de então, a empresa realizou vários testes com sua nave espacial Starship.

Bekah Hinojosa, cofundadora da South Texas Environmental Justice Network, disse à AFP que o fato de a “Starbase se tornar uma cidade só provocará mais destruição ambiental na região”.

“Haveria mais despejo ilegal de resíduos, eles aumentariam suas perigosas operações com foguetes e causariam mais atividade sísmica que abalaria nossas casas, e destruiriam mais habitats de vida selvagem”, acrescentou.

A cidade tem vista para o Golfo do México – renomeado por Trump como “Golfo da América” – e há uma controvérsia sobre o livre acesso à praia de Boca Chica.

