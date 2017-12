Votação sobre reeleição presidencial no Equador será em fevereiro

A votação popular que decidirá se será mantida a reeleição presidencial indefinida no Equador será realizada no dia 4 de fevereiro, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral do país.

O órgão estabeleceu que a convocação para a consulta acontecerá no próximo dia 7 e em fevereiro os equatorianos terão de responder a sete perguntas propostas pelo presidente Lenin Moreno.

A presidente do conselho, Nubia Villacís, disse em uma coletiva de imprensa que, uma vez aprovado o plano eleitoral “nada nem ninguém pode detê-lo, todas as demais funções do estado se põem a serviço da democracia”. Fonte: Associated Press.