Votação sobre cassação de Flordelis acontece esta semana na Câmara, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse em entrevista à rádio CBN, nesta segunda-feira (9), que vai colocar em pauta a cassação do mandato da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) ainda durante esta semana.

“Temos uma semana intensa com reforma tributária, com a pauta da cassação ou não da deputada Flordelis e com o preparativo de outras matérias importantes”, afirmou o presidente da Casa durante sua declaração à rádio. A votação será feita no plenário.

A decisão sobre a perda do mandato de Flordelis precisa ter a maioria absoluta dos votos dos deputados. Ou seja, 257 dos 513 parlamentares. No começo do mês de junho, o Conselho de Ética da Câmara decidiu a favor da cassação do mandato da deputada por 16 votos a 1.

A parlamentar é acusada pelo MP-RJ (Ministério Público do Estado) e pela Polícia Civil de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. No entanto, ela nega.

