Votação: é você quem escolhe os 50 Mais Sexy. Participe!

Em sua edição 2020, os 50 Mais Sexy de ISTOÉ Gente vai eleger as celebridades que mais encantam nosso público. E quem vai escolher os finalistas é você. Abaixo estão os links para votar nas categorias feminina e masculina, cada uma delas com 50 nomes. Em caso de dúvida, não há problema, pois é possível selecionar mais de um candidato e votar quantas vezes quiser.

A votação está aberta até o dia 29 de fevereiro. O resultado, com os 25 mais bem colocados por gênero, será divulgado no site da ISTOÉ Gente no dia 6 de março. Realizada em 2018, a edição anterior teve como campeões Tati Zaqui e Carlinhos Maia, que voltam a disputar a honraria. E a competição promete ser acirrada. É muita gente sexy.

+ Vote na mulher mais sexy de 2020

+ Vote no homem mais sexy de 2020