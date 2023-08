Votação do PL do Carf no plenário dependerá de acordo entre líderes, diz senador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 18:02 Compartilhe

O senador Otto Alencar (PSD-BA) deve apresentar seu parecer sobre o projeto que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Ficais (Carf) para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na última terça-feira de agosto. A expectativa do senador é de que o tema seja votado pelo colegiado até o início de setembro. A votação em plenário ainda depende de acordo entre líderes.

Ele teve uma reunião nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também participou da reunião o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Alencar disse que ouviu demandas de Haddad, como a importância da retomada do voto de qualidade, e que vai fazer ajustes no texto.

A princípio, ele deve se concentrar em ajustes de redação. O senador também pretende conversar com o relator do projeto na Câmara, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), sobre eventuais mudanças no mérito do texto.

