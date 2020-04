Votação de credores sobre recuperação da Odebrecht é marcada para 22 de abril

O desembargador Alexandre Lazzarini, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, agendou para 22 de abril a assembleia geral de credores que discutirá o plano de recuperação judicial do grupo Odebrecht. A decisão foi tomada em ação movida por empresas do conglomerado, que pediam a realização do encontro no próximo dia 14.

Segundo os empresários, não foram feitas alterações no plano descrito na última assembleia, realizada em março, e que todos os pontos relativos ao acordo foram esclarecidos e debatidos. À época, a maioria dos credores estavam de acordo com a realização de votação no dia 14 de abril.

No entanto, Lazzarini indeferiu o pedido após considerar que houve mudanças no plano, o que demandaria maior prazo para avaliação de risco e perdas por parte dos credores.

“Os interessados poderão realizar uma assembleia no dia 14/4, todavia, apenas para dar continuidade aos debates, sem votação da consolidação substancial e do plano de recuperação judicial, o que deverá ocorrer apenas no dia 22/4/2020”, decidiu.